Москва подтвердила перехват американского самолета-разведчика над Черным морем

В Министерстве обороны России подтвердили факт перехвата истребителем Су-30 американского самолета-разведчика P-8 Poseidon в небе над Черным морем. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Там пояснили, что 9 мая российские средства контроля воздушного пространства засекли воздушную цель, приближающуюся к государственной границе России. Для ее перехвата в небо был поднят Су-30, который идентифицировал объект как американский самолет-разведчик.

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«Российский истребитель выполнил маневр приветствия, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией. Истребитель Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования», — рассказали в Минобороны.

Ранее телеканал NBC News, ссылаясь на пресс-секретаря ВМС США в Европе Памелу Кунце, сообщил, что российский истребитель пролетел в шести метрах от американского противолодочного самолета P-8A Poseidon. При этом в данном заявлении речь шла о самолете Су-27. По словам Кунце, инцидент произошел 9 мая над акваторией Черного моря. Она также охарактеризовала действия российского пилота как «профессиональные и безопасные».