Кремль отказался считать неоправданным риском перехват американского самолета

В Кремле не считают перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon в небе над Черным морем неоправданным риском. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нет, не считают», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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По данным Минобороны России, инцидент произошел днем 9 мая над нейтральными водами Черного моря. Там была обнаружена приближающаяся к российской границе воздушная цель, на перехват которой военные направили истребитель Су-30. Он выполнил маневр приветствия, после чего американский P-8A Poseidon изменил маршрут в обратную сторону. Су-30 благополучно вернулся на аэродром.

NBC News сообщал, что истребитель пролетел в шести метрах от американского самолета. В публикации телеканала речь шла о Су-27. В пресс-службе ВМС США отметили, что командир P-8A счел действия российского пилота профессиональными и безопасными.