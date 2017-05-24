В Пентагоне сообщили о перехвате самолета коалиции российским истребителем

Российский истребитель в Сирии выполнил перехват самолета-заправщика международной коалиции, заявил на брифинге командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии Джеффри Харригиан. Об этом в Twitter сообщает корреспондент Voice of America Джефф Селдин. Когда произошел инцидент, военачальник не уточнил.

Выполненный истребителем перехват он назвал непрофессиональным, добавив, что затем российские военные извинились. «Не помню, был ли это Су-30 или Су-35», — цитирует генерал-лейтенанта РИА Новости.

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В Минобороны России пока не высказывались по этому поводу.

Как сообщал ТАСС, 19 мая председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что Россия и Соединенные Штаты открыли еще один военный канал связи — теперь уже на уровне генералов — с целью предотвращения инцидентов между своими вооруженными силами в Сирии. Также, по словам военачальника, российские и американские военные сохраняют «достаточно мощную оперативную связку на земле».

О планах создания подобного канала связи стало известно в марте. Тогда стороны обсудили рабочий уровень вопросов данного рода.

В октябре 2016 года Москва и Вашингтон подписали меморандум о безопасности полетов над Сирией. Документ регламентирует действия всех самолетов и беспилотников в воздушном пространстве этой страны и призван обеспечить безопасность полетов. Он содержит комплекс правил и ограничений, имеющих целью предотвратить возникновение инцидентов между военными России и США. Для оперативного разрешения спорных вопросов при действиях в Сирии действует линия коммуникации.