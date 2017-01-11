Минобороны отвергло обвинения военных США в небезопасных полетах над Сирией

Обвинения в адрес российских летчиков в опасных сближениях в небе над Сирией, прозвучавшие из уст американских военных, надуманны. Об этом говорится в заявлении официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 11 января.

Ранее командующий 380-м экспедиционным крылом ВВС США Чарльз Коркоран заметил в интервью Wall Street Journal, что российские самолеты регулярно создают опасные ситуации в небе Сирии и нарушают положения меморандума о безопасности полетов. «Они редко уходят с курса, если вообще уходят. Мы уходим в сторону. Мы не знаем, что они могут видеть или не видеть, и мы не хотим, чтобы они врезались в кого-нибудь из нас», — сказал он.

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«Ни от самого генерала Коркорана, ни от представителей его руководства в Пентагоне во время регулярных видеомостов с Минобороны России по вопросам соблюдения меморандума о предотвращении инцидентов в небе Сирии подобных претензий мы не слышали», — прокомментировал эти слова Конашенков.

Он также посетовал на то, что «наших американских коллег зачастую просто нельзя найти на другой стороне горячей линии в Катаре, предназначенной для обсуждения и решения спорных вопросов».

«Возможно, если бы они эту линию использовали чаще и по назначению, командующему 380-м экспедиционным крылом ВВС США не пришлось бы выдумывать несуществующие проблемы в интервью The Wall Street Journal», — заключил Конашенков.

В октябре 2016 года Россия и США подписали меморандум о безопасности полетов над Сирией. Он регламентирует действия всех самолетов и беспилотников в воздушном пространстве этой страны и призван обеспечить безопасность полетов. Документ содержит комплекс правил и ограничений, имеющих целью предотвратить возникновение инцидентов между военными России и США.