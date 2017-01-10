Сенатор прокомментировал обвинение ВВС США в адрес летчиков ВКС России

Летчики ВКС России не допускают опасных сближений с американскими самолетами в небе над Сирией, уверен председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Такую точку зрения он высказал в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 10 января.

Сенатор подчеркнул, что несанкционированное сближение самолетов в воздухе может привести к трагичным последствиям. «Зная эту опасность, командование ВКС РФ в Сирии делает все от него зависящее, чтобы таких инцидентов не происходило», — сказал он.

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В частности, коридоры полетов заранее согласовываются с силами коалиции. «Мы определяем квадраты, зоны нашей работы перед вылетами. Американцы об этом знают. Мы знаем, где работают американцы», — рассказал Озеров.

Он также прокомментировал слова генерала ВВС США Чарльза Коркорана о том, что россияне редко уходят с курса: «Кому уступают на перекрестке? Тому, у кого больше прав. Если уступают, значит наши правильно летают».

10 января американские военные обвинили летчиков ВКС России в опасных сближениях в небе над Сирией и пренебрежительном отношении к положениям меморандума о безопасности полетов.

Международная коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии операцию против террористов. Российские ВКС начали наносить удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го. В октябре прошлого года между странами был заключен меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в воздушном пространстве Сирии.