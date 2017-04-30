Британский самолет-шпион отследили через мобильное приложение

Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint, стоивший бюджету Великобритании 650 миллионов фунтов стерлингов, удалось отследить в небе недалеко от Калининграда через одно из мобильных приложений для отслеживания пассажирских лайнеров — Flightradar24 или Planefinder. Об этом сообщило в субботу, 29 апреля, издание Daily Mail.

Целью разведывательного полета RC-135W, как утверждает Daily Mail, был сбор данных о российской военно-морской базе. Однако миссия оказалась раскрыта — тысячи людей следили за новейшим самолетом-шпионом, который в тот момент на высоте восьми километров подлетал к границам России.

На опубликованных в соцсетях скриншотах самолет с номером RRR7220 находится на расстоянии около 100 километров от Калининграда.

Более того, как утверждает издание, британский RC-135W находился в небе в компании американских самолетов-шпионов и истребителей-бомбардировщиков F-35A. Опрошенные Daily Mail эксперты предположили, что он выполнял задачи радиоэлектронной борьбы, пытаясь пресечь попытки российских военных засечь F35A.

«Rivet Joint очень внимательно изучает российские средства ПВО, такие как поисковые радары. Для Великобритании и США очень полезно знать, как работают РЛС России», — рассказал сотрудник института Royal United Services Джастин Бронк. Он предположил, что самолеты Великобритании и США, скорее всего, пытались спровоцировать ответ, потому что, по его словам, обычно российские военные не используют радары на полную мощность.