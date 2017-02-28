Самолет ВВС США несколько часов вел разведку у границы России

Разведывательный самолет ВВС США несколько часов выполнял полет вблизи границ Калининградской области. Об этом сообщает в понедельник, 27 февраля, «Интерфакс» со ссылкой на данные сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.

Стратегический самолет-разведчик RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным DERN вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Пролетев над Нидерландами и Германией, он приблизился к границе России со стороны Польши. В течении трех часов, находясь на высоте 9,4 тысячи метров, самолет вел радиотехническую разведку, временами приближаясь к воздушному пространству РФ на расстояние около 60 километров.

В середине января одновременные полеты вдоль границ Калининградской области выполнили самолеты ВВС США и Швеции. Американский RC-135W более двух часов проводил радиотехническую разведку российской территории со стороны Польши. В это же время шведский Gulfstream 4 приблизился к российскому побережью со стороны Балтийского моря.

Разведывательные полеты, по данным «Интерфакса», участились после размещения в Калининградской области новейших зенитно-ракетных комплексов С-400, оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», а также перевода на Балтику с Черного моря двух малых ракетных кораблей «Зеленый дол» и «Серпухов», вооруженных «Калибрами».