Британский самолет-разведчик совершил полет у границ Калининградской области

Британский самолет-разведчик 16 июня совершил полет у границ Калининградской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной техники.

Самолет Boeing RC-135W с бортовым номером ZZ664 и позывным RRR7217, поднялся с авиабазы Уоддингтон (Англия), подлетел к Калининградской области со стороны моря и около часа курсировал у российского побережья, находясь над международными водами Балтики.

Одновременно с британским «Боингом» разведку у Калининградской области проводил самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102002 и позывным SVF622. Он совершал полет вдоль побережья, находясь на высоте около 12 тысяч метров. Кроме того, натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления с позывным NATO06 дежурил к юго-западу от Калининградской области в воздушном пространстве Польши.

6 июня российский истребитель Су-27 перехватил и сопроводил стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, летевший вдоль границы России над Балтийским морем.

Два военных самолета США и Швеции в пятницу, 3 марта, провели очередную совместную разведывательную операцию вблизи границ Калининградской области. Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Британии, совершил подлет к Калининградской области со стороны Польши и около трех часов вел радиотехническую разведку, находясь в польском воздушном пространстве. В это же время шведский Gulfstream 4 приблизился к российскому побережью со стороны Балтийского моря.