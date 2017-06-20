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Российские Су-27 перехватили над Балтикой два самолета-разведчика США

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Российские Су-27 перехватили и сопроводили два американских самолета-разведчика RC-135 над нейтральными водами Балтики. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота, который после сближения идентифицировал ее как американский самолет-разведчик RC-135. В ходе сопровождения экипаж RC-135 предпринял попытку сближения с российским истребителем, выполнив провокационный разворот в сторону Су-27», — рассказали в ведомстве, отметив, что «буквально через десять минут в эту зону вошел еще один RC-135, который также был перехвачен российским Су-27».

Минобороны также рассказали, что за прошедшую неделю самолетами-разведчиками стран НАТО было совершено более полутора десятков полетов над Балтикой «с разведывательными целями в непосредственной близости от границы Российской Федерации», сообщило РИА Новости.

16 июня 2017 года британский самолет Boeing RC-135W с бортовым номером ZZ664 и позывным RRR7217, поднялся с авиабазы Уоддингтон (Англия), подлетел к Калининградской области со стороны моря и около часа курсировал у российского побережья, находясь над международными водами Балтики.

6 июня российский истребитель Су-27 перехватил и сопроводил стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, летевший вдоль границы России над Балтийским морем.

3 марта два военных самолета США и Швеции провели очередную совместную разведывательную операцию вблизи границ Калининградской области. Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Британии, совершил подлет российской границе со стороны Польши и около трех часов вел радиотехническую разведку, находясь в польском воздушном пространстве. В это же время шведский Gulfstream 4 приблизился к российскому побережью со стороны Балтийского моря.

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