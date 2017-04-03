В Луизиане из-за сильного ветра погибли мать с ребенком

Сильный порыв ветра перевернул автодом в американском штате Луизиана. В результате находившиеся там 38-летняя женщина и ее трехлетняя дочь погибли. Об этом сообщили в приходе Сент-Мартин на странице в Facebook.

Видео: St. Martin Parish Sheriff's Office / Facebook

Как передает Associated Press, по южному побережью США пронесся ураганный ветер. Отдельные районы штатов Арканзас и Миссисипи также находились под угрозой урагана.

Губернатор Луизианы Джон Бэл Эдвардс (John Bel Edwards) объявил в штате режим повышенной готовности. «Пожалуйста, держите свои телефоны заряженными в течение ночи и утренних часов для получения важной информации по безопасности», — написал он в своем Twitter.