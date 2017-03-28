Остроумный австралиец в прямом эфире сравнил ураган с навыками порноактрисы

Видео: @ytboy7 / Twitter

В прямом эфире телеканала Channel 7 австралиец на вопрос о надвигающемся урагане «Дебби» (Debbie) придумал пошлую шутку о похождениях главной героини порнофильма «Дебби покоряет Даллас». На это обратило внимание издание Mashable.

Инцидент произошел в австралийском городе Боуэн. Мужчина по имени Пол Берт (Paul Burt) играл в карты и на вопрос журналиста решил остроумно пошутить.

«Наконец-то я встретил Дебби. Слышал, она умеет вытворять и другие вещи, но сейчас она засасывает Боуэн», — сказал Берт.

Журналист попытался быстро убрать микрофон от шутника, но в результате пошлый комментарий все-таки попал в прямой эфир.

«Дебби покоряет Даллас» (Debbie Does Dallas) — комедийный порнофильм 1978 года о девушках из группы поддержки, которые пытаются заработать деньги и стать черлидерами у команды «Далласских Ковбоев» (Dallas Cowboy).