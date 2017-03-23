Сенегальцы полчаса наблюдали порно в эфире религиозного канала

В Сенегале зрители религиозного исламского телеканала в течение получаса наблюдали в эфире порнографический фильм. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел на канале Touba TV в понедельник, 20 марта. В обычное время он транслирует религиозные программы, в том числе молитвенные сессии, проповеди от известных имамов и дискуссии.

Издание подчеркивает, что зрителей шокировало происходящее на экране: злоумышленники пустили в эфир жесткий порнофильм.

Власти страны потребовали от Touba TV объяснений, поскольку непонятно, каким образом работники канала допустили получасовую трансляцию запрещенного контента.

Администрация телеканала заявила, что за вторжение ответственны «преступники с тайными умыслами». Подробную информацию о злоумышленниках и взломе на канале не раскрыли.

В ноябре 2016 года телеканал CNN в Бостоне, штат Массачусетс, в течение получаса транслировал в прямом эфире порноролик. По CNN должны были показывать передачу известного журналиста Энтони Бордена (Anthony Bourdain) о путешествиях, но из-за ошибки местного кабельного провайдера RCN в эфир пустили хардкорное порновидео.

