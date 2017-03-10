Дети эксперта «Би-би-си» ворвались в прямой эфир

Видео: Sarah_Lia / YouTube

В эфире британского телеканала «Би-би-си» во время интервью эксперта по Южной Корее Роберта Келли (Robert Kelly) к нему в комнату ворвались дети и начали шуметь. Об этом сообщает The Telegraph.

Журналисты связались с Келли по Skype и начали обсуждать импичмент президента Южной Кореи Пак Кын Хе. В это время за спиной у политолога по очереди появились его дети и принялись активно шуметь. После этого в кадре резко возникает его жена и пытается оттащить виновников переполоха.

В результате женщина относит детей в другую комнату, а затем ненадолго вползает в кадр, чтобы закрыть за собой дверь. Сам Келли во время беседы еле сдерживает смех, но не решается на то, чтобы прервать разговор и разобраться с беспорядком.