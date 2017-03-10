Ведущий CNN вместе с каннибалами съел мозг мертвеца и поделился впечатлениями

Видео: The Hidden Underbelly 2.0 / YouTube

Ведущий программы «Верующий» на CNN Реза Аслан (Reza Aslan), в ходе съемок в Индии попробовавший кусочек мозга умершего человека, рассказал, что по вкусу главный орган центральной нервной системы напомнил ему древесный уголь. В Facebook он отметил, что предварительно мозг был поджарен на костре.

Человеческим мозгом Аслана угостил представитель индуистской религиозной секты агори, практикующей ритуальный каннибализм, о которой он снимал репортаж. В ходе передачи ведущего обтерли прахом умершего, а ему на голову надели венец из костей и челюсти. Кроме того, в программе показали, как один из агори обгладывает останки.

Выпуск вызвал шквал критики со стороны индуистов. Как сообщает The Washington Post, Аслана обвинили в ошибочном понимании индусов и осквернении их культуры. На CNN ополчились пользователи социальных сетей, обвинившие канал в желании сделать рейтинг за счет шокирующих кадров.