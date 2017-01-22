Жертвами торнадо в двух штатах США стали 15 человек

Не менее 15 человек погибли в результате торнадо за последние 48 часов в США. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает телеканал ABC.

В штате Джорджия жертвами стихии, обрушившейся утром 22 января, стали по меньшей мере 11 человек, еще 23 пострадали. Шторм стал причиной гибели утром 21 января четырех человек в городе Хаттисберг, штат Миссисипи, еще столько же получили ранения.

Помимо этого, мощный ветер разрушил жилые дома, повалил деревья и столбы электропередачи.

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