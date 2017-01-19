Раскрыто происхождение «зоны смерти» внутри торнадо

Ученые из Университета Конкордия (Канада) нашли причину появления «зоны смерти», то есть области с пониженной температурой и плотностью, внутри торнадо. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Aircraft, кратко о нем сообщает The Daily Mail.

«Поскольку воздушные карманы (чередование восходящих и нисходящих потоков в турбулентной среде — прим. «Ленты.ру») перемещаются из внешней периферии вихря к его центру, то они расширяются, в результате чего температура и плотность падают», — отмечает ведущий автор исследования Георгис Ватистас. Он отметил, что его команда «смогла определить причину падения температуры внутри вихрей впервые в истории».

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Проведенное учеными компьютерное моделирование показало, что температура внутри торнадо упала с 27 до 12 градусов Цельсия, а в центре смерча плотность воздуха снизилась на 20 процентов. Примерно такие же условия, как отмечают специалисты, имеют место в горах на высоте около восьми километров.

Таким образом ученые разрешили многолетнюю загадку, связанную с торнадо, обрушившимся в 1955 году на город Скотсблафф в штате Небраска (США). Тогда в центре смерча было зафиксировано резкое снижение температуры и содержания кислорода.