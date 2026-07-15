Рубио использовал запрещенную функцию в рабочих чатах

Atlantic: Рубио удалял переписки в рабочих чатах вопреки правилам

Госсекретарь Марко Рубио использовал функцию автоматического удаления сообщений в рабочих чатах, что нарушало регламент работы чиновников дипломатического корпуса США. Об этом сообщает журнал Atlantic со ссылкой на анонимный источник.

В публикации отмечается, что после утечки чата по обсуждению ударов по Йемену в марте 2025 года суд запросил у офиса госсекретаря доказательства того, что переписки не удаляются. В госдепе сначала заявили, что Рубио использует ПО для сохранения сообщений, а затем опровергли использование автоудаления.

«Но это опровержение, написанное в настоящем времени, было менее значимым, чем казалось. Примерно через два месяца Рубио изменил настройки в чате Signal для обсуждения административных вопросов с другими высокопоставленными чиновниками, чтобы сообщения автоматически удалялись через заданный промежуток времени», — пишет Atlantic.

Регламент внешнеполитической службы США запрещает использование технологий, позволяющих уничтожать следы коммуникаций. Любая функция автоудаления должна быть отключена для сохранности официальных записей. В конце июня Atlantic уже сообщал, что Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет продолжали использовать Signal вопреки рекомендации Трампа.

Весной 2025 года сообщалось, что Хегсет отправлял секретную информацию об ударах по хуситам в чат Signal, в котором состояли его супруга, брат и адвокат. Также отмечалось, что шеф Пентагона использовал личный телефон для авторизации.