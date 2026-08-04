Российский бренд объяснил удаление рекламы с возлюбленной Джейсона Стэйтема

Бренд Ekonika удалил фото с моделью Роузи Хантингтон-Уайтли из-за ограничений в Instagram

Российский бренд Ekonika объяснил удаление рекламных фото с возлюбленной голливудского актера Джейсона Стэйтема, британской моделью Роузи Хантингтон-Уайтли. Комментарий пресс-службы марки приводит телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

По словам представителей Ekonika, удаление снимков связано с территориальными ограничениями в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). В настоящий момент компания находится в переговорах с платформой по поводу реализации размещения на ней рекламных фото.

«У нас продолжается наружная реклама, Роузи на всех витринах, проблема технического характера только с постами в Instagram», — пояснили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Instagram-аккаунте Ekonika исчезли все рекламные фото с Роузи Хантингтон-Уайтли. В комментариях под снимками марка подверглась критике за сам факт съемки с иностранной манекенщицей. Кроме того, под волну негативных высказываний попала сама знаменитость.