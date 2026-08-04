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15:18, 4 августа 2026 (обновлено: 15:24, 4 августа 2026)Путешествия

Россия возобновила прямое авиасообщение с Ираком

Минтранс России сообщил о возобновлении прямого авиасообщения с Ираком
Алина Черненко

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Россия возобновила авиасообщение с Ираком — теперь прямые рейсы из нашей страны доступны в 36 государств. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта РФ.

Уточняется, что первый борт авиакомпании Iraqi Airways прилетел в московский аэропорт Внуково из Багдада во вторник, 4 августа. Иракский перевозчик планирует выполнять два рейса в неделю — по вторникам и субботам.

В пресс-службе Iraqi Airways отметили, что решение о возобновлении авиасообщения обусловлено растущим спросом на прямые рейсы из Багдада в Москву.

Ранее иракский посол в РФ Абдул-Карим Хашим Мустафа заявил, что отдыху россиян в этой стране Ближнего Востока ничто не угрожает. Дипломат добавил, что рестораны в Багдаде работают до двух часов ночи и жизнь там абсолютно безопасна.

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