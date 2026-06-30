Россиян заверили в безопасном отдыхе в Ираке

Иракский посол в РФ Абдул-Карим Хашим Мустафа: Путешествовать в Ирак очень безопасно

Жизни и отдыху россиян в Ираке ничто не угрожает. Об этом иракский посол в РФ Абдул-Карим Хашим Мустафа заявил в беседе с ТАСС.

Восточная страна готова принимать гостей из России. «Путешествовать в Ирак очень безопасно. На прошлой неделе я был в Багдаде. Рестораны работают до двух часов ночи. Так что жизнь абсолютно безопасна», — заверил иракский посол.

Дипломат уточнил, что на данный момент из России в Ирак можно попасть дважды в неделю рейсами авиакомпании Iraqi Airways. Лайнеры вылетают из Москвы и садятся в аэропорту Багдада. «Много иракских туристов приезжают в Москву, в Россию в целом», — добавил Хашим Мустафа.

Ранее россиянам раскрыли самую дешевую страну для отдыха в июле. В пятерку недорогих направлений вошли Таиланд, Турция, ОАЭ, Египет и Иордания.