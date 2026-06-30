АТОР: Таиланд стал самой дешевой страной для отдыха россиян в июле

Россиянам раскрыли самую дешевую страну для отдыха в июле — ею стал Таиланд. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Также в пятерку недорогих направлений вошли Турция, ОАЭ, Египет и Иордания. В расчет брались туры на двоих с перелетом и размещением в четырехзвездочных гостиницах. Также рассматривался тип размещения «завтрак», кроме Турции и Египта, где учитывались предложения с системой «все включено».

Так, отдых в тайской Паттайе в июле будет стоить для соотечественников от 113 тысяч рублей. Стоимость отельного отдыха в турецкой Аланье начинается от 118 тысяч рублей, в Дубае из-за кризиса на Ближнем Востоке — от 119 тысяч рублей. Цены на поездки в Шарм-эш-Шейх (Египет) и Акабу (Иордания) начинаются от 123 и 126 тысяч рублей.

Самым дорогим направлением в июле для россиян является Маврикий. Отдых на острове для российских туристов начинается от 279 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что средний чек отпуска на двоих на юге России летом 2026 года составит до 130 тысяч рублей за девять ночей. По данным аналитиков, в Краснодарском крае будет отдыхать 51 процент россиян.