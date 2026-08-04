Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:13, 4 августа 2026 (обновлено: 15:20, 4 августа 2026)Экономика

Названы дорогие ошибки при оформлении ипотеки

Основатель Smarent Зубик: Ипотека на долгий срок является дорогой ошибкой
Александра Качан (Редактор)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Выбор длительного срока кредитования и ряд других ошибок при оформлении ипотеки могут дорого обойтись заемщику. Об этом предупредил основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, при длительном сроке уменьшается ежемесячный взнос, однако общая сумма процентов увеличивается. В таком случае поможет внесение досрочных платежей — эффективными будут даже 10-15 тысяч рублей сверх обязательной суммы. Кроме того, Зубик не рекомендовал ориентироваться только на номинальную процентную ставку без учета полной стоимости кредита, в которую входят страхование, дополнительные банковские сервисы и другие расходы.

Потерять деньги также можно из-за невнимательного отношения к условиям долгосрочного погашения. Эксперт посоветовал тщательно изучить порядок внесения дополнительных платежей, их дату, минимальные суммы и влияние на структуру долга. Невыгодной может быть и привязка условий кредита к статусу заемщика в банке.

«Например зарплатного клиента. Потеря этого статуса в будущем может автоматически изменить условия обслуживания кредита, что становится неприятным сюрпризом для тех, кто не отслеживает такие детали», — пояснил Зубик. Он добавил, что с осторожностью стоит относиться и к кредитам, которые в будущем могут потребовать рефинансирования. Эксперт напомнил, что рефинансирование также сопряжено с дополнительными затратами.

Ранее россиянам рассказали, как снизить ипотечную ставку без льготных программ. По словам руководителя отдела продаж компании Dar Татьяны Стениной, получить скидку в том числе поможет зарплатный проект в банке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский согласовал новые операции против России
    В России предложили одно решение после ударов ВСУ по Подмосковью
    Врач раскрыла четыре группы продуктов для здорового оттока желчи
    Минобороны показало видео удара по подстанции в Сумской области
    Жители российского региона возмутились состоянием могил бойцов СВО
    Mia Boyka оправдалась за текст хита «Экспонат»
    Последствия извержения Йеллоустоуна спрогнозировали
    В России прокомментировали стремление Зеленского закончить конфликт до начала зимы
    Отрубленная голова кобры ужалила мужчину
    Крупнейшая в мире нефтекомпания извлекла выгоду из войны на Ближнем Востоке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok