Названы дорогие ошибки при оформлении ипотеки

Основатель Smarent Зубик: Ипотека на долгий срок является дорогой ошибкой

Выбор длительного срока кредитования и ряд других ошибок при оформлении ипотеки могут дорого обойтись заемщику. Об этом предупредил основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, при длительном сроке уменьшается ежемесячный взнос, однако общая сумма процентов увеличивается. В таком случае поможет внесение досрочных платежей — эффективными будут даже 10-15 тысяч рублей сверх обязательной суммы. Кроме того, Зубик не рекомендовал ориентироваться только на номинальную процентную ставку без учета полной стоимости кредита, в которую входят страхование, дополнительные банковские сервисы и другие расходы.

Потерять деньги также можно из-за невнимательного отношения к условиям долгосрочного погашения. Эксперт посоветовал тщательно изучить порядок внесения дополнительных платежей, их дату, минимальные суммы и влияние на структуру долга. Невыгодной может быть и привязка условий кредита к статусу заемщика в банке.

«Например зарплатного клиента. Потеря этого статуса в будущем может автоматически изменить условия обслуживания кредита, что становится неприятным сюрпризом для тех, кто не отслеживает такие детали», — пояснил Зубик. Он добавил, что с осторожностью стоит относиться и к кредитам, которые в будущем могут потребовать рефинансирования. Эксперт напомнил, что рефинансирование также сопряжено с дополнительными затратами.

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