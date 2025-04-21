Глава Пентагона делился секретными данными об ударах по Йемену в чате с женой

NYT: Глава Пентагона Хегсет отправлял данные об ударах по Йемену в чат с женой

Глава Пентагона Пит Хегсет отправлял секретную информацию об ударах по йеменским хуситам в чат, в котором состояли его супруга, брат и адвокат. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, 15 марта министр опубликовал в чате график полетов истребителей F/A-18 Hornet, которые были задействованы в атаке на позиции хуситов. Также отмечается, что Хегсет использовал личный телефон для авторизации.

В чат, помимо супруги и брата министра, были добавлены еще около десяти человек из его ближайшего окружения, в том числе два чиновника, отстраненных от службы за причастность к утечкам. При этом в нем в основном обсуждались организационные и административные вопросы, говорится в статье.