Названы города России с самыми подешевевшими квартирами

Казань стала лидером по снижению цен на новые двухкомнатные квартиры в июне

Казань стала лидером среди российских городов-миллионников по снижению цен на новые двухкомнатные квартиры в июне, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные аналитиков Поиска Яндекса по квартирам.

Стоимость в столице Татарстана упала на 3,4 процента по сравнению с маем, до 14,4 миллиона рублей в среднем. Двухкомнатные квартиры подешевели в Волгограде (минус 2,9 процента, до 7,3 миллиона рублей в среднем), Воронеже (минус 1,3 процента, до 8,8 миллиона), Екатеринбурге (минус 1,2 процента, до 9,6 миллиона) и Уфе (минус 1,1 процента, до 9,3 миллиона). Аналитики объяснили снижение цен изменением структуры предложения: в июне на рынке появилось больше доступных лотов массового сегмента.

Трехкомнатные квартиры также сильнее всего подешевели в Казани (минус 3,1 процента, до 18,3 миллиона рублей в среднем), Воронеже (минус 2,4 процента, до 11 миллионов), Волгограде (минус 1,9 процента, до 9,5 миллиона). Также в список попал Нижний Новгород (минус 1 процент, до 15,1 миллиона).

Наиболее заметное снижение цен на новые однокомнатные квартиры было зафиксировано в Воронеже (минус 2 процента, до 5,8 миллиона рублей в среднем), Санкт-Петербурге (минус 1,9 процента, до 11 миллионов), Казани (минус 1,4 процента, до 11 миллионов), Волгограде (минус 1,4 процента, до 4,7 миллиона и Екатеринбурге (минус 0,8 процента, до 7 миллионов).

В июне 2026 года средняя цена однокомнатных квартир по всем городам-миллионникам составила 8,1 миллиона рублей (плюс 0,5 процента за месяц), двухкомнатных — 11,5 млн рублей (плюс 0,1 процента), трехкомнатных — 15,1 миллиона рублей (плюс 0,6 процента).

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