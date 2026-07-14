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18:10, 14 июля 2026Экономика

Россиян призвали обратить внимание на важный нюанс при покупке квартиры

Специалист Поздняков: Перед покупкой квартиры нужно проверить наличие долгов за ЖКУ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Перед покупкой квартиры необходимо проверить наличие у текущего владельца долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Обратить внимание на важный нюанс при выходе на сделку призвал россиян директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, пишет RT.

Дело в том, что при переходе права собственности на недвижимость новому владельцу перейдут обязательства предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Долги за потребление ресурсов (воды, газа и света) новому хозяину не передадут.

«Именно поэтому при покупке квартиры важно отдельно проверить состояние расчетов по взносам на капитальный ремонт, а также запросить справку о наличии или отсутствии задолженности по этим платежам», — подчеркнул Поздняков. Однако нередко наличие долгов становится поводом снизить цену на квартиру или установить порядок их погашения в договоре купли‑продажи.

Ранее россиянам назвали другие способы купить вторичную квартиру со скидкой. Для этого нужно подготовиться к переговорам с собственником и подкрепить просьбу о дисконте фактами.

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