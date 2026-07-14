Россиянам назвали способы купить квартиру со скидкой

Риелтор Гордеева: Россияне могут получить скидку до 10 % при покупке вторичной квартиры

Россияне могут рассчитывать на скидку до 10 процентов при покупке вторичной квартиры. Способы получить дисконт назвала основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева, пишет «Газета.ru».

Прежде всего, нужно подготовиться к переговорам и подкрепить их фактами. Снизить цену помогут долгий срок продажи, более выгодные предложения поблизости, состояние квартиры, расходы на ремонт, юридические нюансы и отсутствие других покупателей, рассказала риелтор.

«Любые попытки сбить цену без железных аргументов обречены на провал. Например, можно показать продавцу расчет, согласно которому вложения в ремонт составят около 2 миллионов рублей. Цифры всегда убеждают лучше эмоций», — пояснила Гордеева.

Сильнее уступить в цене готовы владельцы наследственных и инвестиционных квартир, а также продавцы, которым срочно нужны деньги для встречной покупки. Помимо этого, хороший дисконт можно получить на объекты, которые давно выставлены на продажу.

Так, по словам эксперта, на ликвидные объекты скидка обычно достигает 3-5 процентов от цены, а на жилье, которое продается дольше четырех-шести месяцев — 7-10 процентов. При этом слишком низкая цена может говорить о скрытых проблемах объекта, предупредила Гордеева.

Ранее россиянам рассказали, что сложнее всего продать квартиры с неудачной планировкой, на первом этаже, со старым ремонтом и плохим видом из окна.