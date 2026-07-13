Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:39, 13 июля 2026Экономика

Россиянам назвали сложные для продажи квартиры

Риелтор Рябухина: Сложнее всего найти покупателя на квартиры без ремонта и на первом этаже
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сложнее всего найти покупателя на квартиры без ремонта, на первом этаже и с рядом других характеристик. Трудные для реализации объекты назвала россиянам руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Самолет Плюс» Наталья Рябухина, пишет «Прайм».

Спросом также не пользуются варианты с устаревшей планировкой или с неудачным видом из окна. Сложно реализовать и апартаменты, особенно если они покупаются для проживания, добавила риелтор.

«Обременения в виде долгов, арестов и залога, а также продажа по доверенности — это рискованные варианты, которые пугают большинство покупателей», — уточнила Рябухина.

Однако специалистка считает, что даже проблемный объект можно продать, если установить адекватную цену. При наличии нескольких факторов риска квартира может зависнуть в продаже надолго, но решить это можно снижением стоимости. Риелтор посоветовала владельцам трезво оценить жилье, сделать хорошую презентацию и быть готовыми к торгу.

Ранее россиянам назвали самый опасный способ покупки квартиры. Им оказалось приобретение жилья за наличные. При расчете могут фигурировать фальшивые купюры, покупатель может лишиться всей суммы при нападении, а продавец способен впоследствии заявить, что денег не получал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Три человека погибли при атаке ВСУ на Московскую область
    Раскрыта судьба расправившегося с туристкой во время секса в Европе преступника
    ФСБ сорвала атаку Украины на российские военные аэродромы
    Российские военные уничтожили американскую бронемашину
    81-летний рокер с накрашенными ногтями сходил на свидание со служащей в полиции женой
    В Европе призвали срочно нарастить помощь Украине
    Экс-полицейскому по делу о взятках от журналистов Baza изменили меру пресечения
    Россиян предупредили о случаях поломки смартфона из-за VPN
    Основной заказчик пригрозил отказаться от российского самолета
    В популярной пищевой добавке увидели причину появления кошмаров
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok