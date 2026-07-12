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19:25, 12 июля 2026Экономика

Россиянам назвали самый опасный способ покупки квартиры

Чирикова назвала оплату наличными самым опасным способом покупки квартиры
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Чирикова назвала оплату наличными самым опасным способом покупки квартиры. Об этом она рассказала в беседе с RT.

«Здесь могут быть фальшивые купюры, покупатель может лишиться всей суммы при нападении, а продавец способен впоследствии заявить, что денег не получал. Расписка выручает не всегда, поскольку ее подлинность нередко оспаривается через почерковедческую экспертизу», — отметила она.

По ее словам, самым надежным инструментом при покупке недвижимости на вторичном рынке является безотзывный покрытый аккредитив.

Среди других безопасных инструментов Чирикова назвала счет эскроу, депозит нотариуса и банковскую ячейку. Последний способ, подчеркнула она, имеет слабое место — банк не отвечает за содержимое пакета с деньгами, гарантируя лишь сохранность сейфа.

Ранее основатель и руководитель юридической компании «Неделько и партнеры» Василий Неделько раскрыл риски оформления жилья на родственников. Он предупредил, что сложно предсказать, останетесь ли вы дружны через пять-десять лет.

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