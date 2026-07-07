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16:17, 7 июля 2026Экономика

Россиянам раскрыли риски оформления жилья на родственников

Юрист Неделько: Оформляя жилье на близких, сложно предсказать, останетесь ли вы дружны
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Оформляя недвижимость на близких, сложно предсказать, останетесь ли вы дружны через пять-десять лет. О рисках переоформления жилья на родственников агентству «Прайм» рассказал основатель и руководитель юридической компании «Неделько и партнеры» Василий Неделько.

Как показывает практика, человеческие отношения — хрупкая вещь, и если сейчас между родными любовь и взаимопонимание, то спустя годы они могут рассориться и перестать общаться. «От любви до ненависти — один шаг», — предупреждает Неделько. На фоне испортившихся отношений родственники, вступившие в право собственности, могут выставить пожилого человека за дверь. Кроме того, молодые родственники, которым пенсионер доверил свое жилье, могут нарваться на мошенников, набрать долгов или обанкротиться. В результате квартира может достаться злоумышленникам или приставам.

Вместо этого юрист советует пожилым гражданам включить недвижимость в завещание, которое можно будет изменить, если отношения в семье испортятся. Тем наследникам, которые боятся за своих близких преклонного возраста, эксперт рекомендует оформить дарственную, заключить договор ренты или пожизненного содержания.

Ранее россиянам объяснили, как действовать, когда в квартиру приходит коллектор. Коллектор может навещать должника не чаще раза в неделю с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 в выходные. При этом он не может входить в квартиру без согласия проживающих. Коллектор не вправе описывать имущество, вскрывать двери, удерживать человека, требовать немедленной оплаты наличными или пугать уголовной ответственностью.

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