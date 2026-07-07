Россиянам раскрыли риски оформления жилья на родственников

Юрист Неделько: Оформляя жилье на близких, сложно предсказать, останетесь ли вы дружны

Оформляя недвижимость на близких, сложно предсказать, останетесь ли вы дружны через пять-десять лет. О рисках переоформления жилья на родственников агентству «Прайм» рассказал основатель и руководитель юридической компании «Неделько и партнеры» Василий Неделько.

Как показывает практика, человеческие отношения — хрупкая вещь, и если сейчас между родными любовь и взаимопонимание, то спустя годы они могут рассориться и перестать общаться. «От любви до ненависти — один шаг», — предупреждает Неделько. На фоне испортившихся отношений родственники, вступившие в право собственности, могут выставить пожилого человека за дверь. Кроме того, молодые родственники, которым пенсионер доверил свое жилье, могут нарваться на мошенников, набрать долгов или обанкротиться. В результате квартира может достаться злоумышленникам или приставам.

Вместо этого юрист советует пожилым гражданам включить недвижимость в завещание, которое можно будет изменить, если отношения в семье испортятся. Тем наследникам, которые боятся за своих близких преклонного возраста, эксперт рекомендует оформить дарственную, заключить договор ренты или пожизненного содержания.

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