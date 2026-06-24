Юрист объяснил права должника при визитах в его квартиру коллекторов

Юрист Султанов: Коллекторы могут приходить домой к должнику не чаще одного раза в неделю

Коллекторы могут приходить домой к должнику не чаще одного раза в неделю. О правах должника во время таких визитов в беседе с RT рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

По его словам, визиты коллекторов должны осуществляться только в установленных законом пределах. Так, личные встречи допустимы не чаще раза в неделю: с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 в выходные. При этом коллектор не имеет права входить в квартиру без согласия проживающих, добавил юрист.

«Он может позвонить в дверь, представиться, сообщить, от имени какой организации действует, и объяснить основание обращения. Но требовать впустить его, угрожать, повышать голос, создавать конфликт с соседями, распространять сведения о долге или оказывать психологическое давление недопустимо», — объяснил Султанов.

Он подчеркнул, что коллектор не имеет права описывать имущество, вскрывать двери, удерживать человека, требовать немедленной оплаты наличными или пугать уголовной ответственностью. Со своей стороны должник вправе прекратить общение, если не хочет разговаривать на пороге квартиры. В таком случае коллектор может направлять все требования письменно.

«Если визиты становятся навязчивыми, происходят чаще одного раза в неделю, сопровождаются угрозами, давлением на родственников или соседей, такие факты нужно фиксировать — и направлять жалобу в ФССП. Должник вправе направить заявление об отказе от взаимодействия или о взаимодействии только через представителя», — добавил юрист.

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