Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:06, 24 июня 2026Экономика

Оценена вероятность изъятия дачи за долги по кредитам

Юрист Русяев: В некоторых случаях должникам по кредитам грозит изъятие дачи
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

У должников по кредитам в некоторых случаях могут изъять дачу, сообщил RT юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Под взыскание не может попасть единственное жилье и участок под ним даже в случае, если речь идет о злостном должнике. Дача под эту защиту не попадает, поскольку остается вторым объектом недвижимости. На нее пристав вправе наложить арест, провести оценку и выставить на торги в счет погашения долга перед банком.

Эксперт рассказал, как проходит процесс изъятия дачи. Сначала банк подает иск в суд, после чего разбирательство передается под ответственность судебных приставов. Они ориентируются на стоимость объекта и сумму долга — например, за долг в 30 тысяч рублей забрать участок ценой в несколько миллионов они не вправе. Поэтому взыскание всегда в первую очередь затрагивает счета человека, и лишь при нехватке средств погасить долг приставы могут обратиться к недвижимости.

Материалы по теме:
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья. От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья.От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
1 марта 2026
Китайцы начали скупать элитное жилье под Москвой. Правда ли, что при выборе дома они ищут защиту у черной черепахи?
Китайцы начали скупать элитное жилье под Москвой.Правда ли, что при выборе дома они ищут защиту у черной черепахи?
14 мая 2026

Если же человек живет на даче и зарегистрирован там, не имея другого жилья, дом получает такой же иммунитет, как единственная квартира. Он отметил что единственным жильем может считаться даже объект, который формально не имеет статус жилого.

Он также добавил, что единственное жилье может потерять неприкосновенность только в случае, если оно является избыточным по площади. В подобных ситуациях должнику могут предоставить другое жилье по нормам соцнайма. Кроме того, дачу в любом случае могут изъять за долги, если человек еще платит за нее ипотеку.

Ранее россиянам перечислили случаи, в которых они могут претендовать на оформление земельного участка бесплатно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия впервые уничтожила новейшее американское оружие ВСУ

    Огромная очередь на паспортном контроле в аэропорту Москвы попала на видео

    Мировые цены на серебро обрушились

    Солнечные батареи «Союза МС-29» проверили

    Найдено утерянное произведение Моцарта

    Врач развеяла популярный миф о холодных напитках в жару

    Бывший ведущий Первого канала назвал заставивший его влюбиться в Израиль факт

    Стало известно о бегстве ВСУ из Константиновки

    Стюардессам огласили приговор по делу о шампунях на рейсе из Нью-Йорка в Москву

    Появились подробности об ударе по объекту ВСУ возле российской границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok