Оценена вероятность изъятия дачи за долги по кредитам

Юрист Русяев: В некоторых случаях должникам по кредитам грозит изъятие дачи

У должников по кредитам в некоторых случаях могут изъять дачу, сообщил RT юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Под взыскание не может попасть единственное жилье и участок под ним даже в случае, если речь идет о злостном должнике. Дача под эту защиту не попадает, поскольку остается вторым объектом недвижимости. На нее пристав вправе наложить арест, провести оценку и выставить на торги в счет погашения долга перед банком.

Эксперт рассказал, как проходит процесс изъятия дачи. Сначала банк подает иск в суд, после чего разбирательство передается под ответственность судебных приставов. Они ориентируются на стоимость объекта и сумму долга — например, за долг в 30 тысяч рублей забрать участок ценой в несколько миллионов они не вправе. Поэтому взыскание всегда в первую очередь затрагивает счета человека, и лишь при нехватке средств погасить долг приставы могут обратиться к недвижимости.

Если же человек живет на даче и зарегистрирован там, не имея другого жилья, дом получает такой же иммунитет, как единственная квартира. Он отметил что единственным жильем может считаться даже объект, который формально не имеет статус жилого.

Он также добавил, что единственное жилье может потерять неприкосновенность только в случае, если оно является избыточным по площади. В подобных ситуациях должнику могут предоставить другое жилье по нормам соцнайма. Кроме того, дачу в любом случае могут изъять за долги, если человек еще платит за нее ипотеку.

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