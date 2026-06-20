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14:30, 20 июня 2026Экономика

Россиянам назвали способ получить бесплатно дачу или участок земли

Депутат Гаврилов: Получить участок бесплатно могут многодетные семьи и Герои России
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Studio MDF / Shutterstock / Fotodom  

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов назвал россиянам способ получить бесплатно участок земли или дачу. В беседе с RT он напомнил, что такие участки предоставляются в рамках действующего законодательства, либо региональных программ, ориентированных на поддержку отдельных социальных и профессиональных групп.

На земельный участок, объяснил он, могут рассчитывать семьи с тремя и более детьми при соблюдении ряда условий: все члены семьи должны быть гражданами России, участок можно получить только один раз, а оформляется он в общую собственность.

Работающие в сельской местности учителя, врачи, агрономы, работники культуры и другие востребованные кадры могут получить землю для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства, добавил Гаврилов. Сначала участок передается в безвозмездное пользование сроком до шести лет, после чего продолжающий работать в деревне специалист может оформить его в собственность.

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Без очереди участок от 8 до 40 соток могут получить Герои России, СССР, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, перечислил Гаврилов. Им не нужно доказывать ни потребность в жилье, ни место работы — достаточно подтверждения статуса.

Помимо этого, продолжил депутат, во многих регионах есть списки льготников, имеющих право на бесплатную землю: это инвалиды, сироты, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Гаврилов также напомнил гражданам о программах вроде «Дальневосточного гектара» и «Арктического гектара», участвовать в которых могут все и получить землю на пять лет — для жилья, бизнеса или сельского хозяйства с возможностью оформления в собственность.

Ранее сообщалось, что россияне потеряли интерес к покупке недвижимости на стадии котлована. Как заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, у граждан пропал стимул к этому из-за увеличения сроков задержек сдачи жилья, а также небольших лимитов по льготной ипотеке

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