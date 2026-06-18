Россияне потеряли интерес к покупке жилья на стадии котлована

Риелтор Апрелев: У россиян пропал стимул покупать квартиру на стадии котлована

Россияне потеряли интерес к покупке недвижимости на стадии котлована. Об этом заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с НСН.

По словам эксперта, у граждан пропал стимул к этому из-за увеличения сроков задержек сдачи жилья, а также небольших лимитов по льготной ипотеке. «Люди в регионах не могут купить себе нужные метры, недостающие деньги они вынуждены брать по рыночной ставке. Основной спрос перетекает на вторичный рынок. При этом цены на вторичном рынке растут, опережая инфляцию. Но чаще всего люди используют обменные сделки, меняют одно жилье на другое, поэтому в этом случае их не так волнует цена за квадратный метр», — заключил он.

Ранее руководитель управления коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская заявила, что спрос на жилье в РФ может увеличиться, если ключевая ставка снизится до 13 процентов.