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12:15, 15 июля 2026Россия

Появилось фото зацепки в деле о найденном в заброшенном доме россиянине без головы

СК Магаданской области опубликовал фото найденных возле останков без головы следов медведя
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

Возле останков мужчины без головы, найденных в заброшенном доме на окраине поселка Ола в Магаданской области, обнаружили следы медведя. Фото зацепки опубликовал региональный Следственный комитет.

На снимках видно отчетливые отпечатки, оставленные диким зверем на земле. Также запечатлен дом, где обнаружили мужчину, — это почти разрушенное заброшенное здание, вокруг которого образовались заросли высокой травы.

Фото: СК России по Магаданской области

В ведомстве рассказали, что на останках обнаружили характерные для нападения медведя рваные раны. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи и криминалисты. Инициирован вопрос об отлове животного.

О найденном на окраине поселка Ола в Магаданской области мужчине без головы стало известно 15 июля. Как выяснилось, 62-летний россиянин тяжело переживал ссору с женой. На фоне этого он отправился на окраину населенного пункта, чтобы употребить спиртное, и пропал.

Ранее в Хабаровском крае медведь выбежал на проезжую часть возле жилых домов и напугал местных жителей. За одним из них хищник начал бежать, однако мужчина забрался на балку, закричал на хищника и таким образом отпугнул его.

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