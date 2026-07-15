Мужчину без головы и со следами укусов нашли в российском лесу

РЕН ТВ: В лесу Магаданской области нашли мужчину без головы и со следами укусов

В лесу в районе поселка Ола в Магаданской области нашли мужчину без головы. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram.

По информации телеканала, 61-летний россиянин тяжело переживал разрыв с женой. Известно, что он отправился на окраину леса, чтобы употребить спиртное, и пропал. Обезглавленные останки мужчины со следами укусов обнаружили спустя несколько дней.

В свою очередь, Shot пишет, что мужчину мог задрать медведь. На место происшествия выехали экстренные службы и охотоведы.

Дополнение: Baza уточнила, что мужчину нашли в заброшенном доме на окраине поселка, куда, предположительно, пробрался хищник.

Ранее в Хабаровском крае медведь выбежал на проезжую часть возле жилых домов и напугал местных жителей. За одним из них хищник начал бежать, однако мужчина забрался на балку, закричал на хищника и таким образом отпугнул его.