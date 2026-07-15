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12:01, 15 июля 2026Мир

В Китае прокомментировали законопроект Грэма о санкциях против России

МИД КНР: Пекин выступает против незаконных односторонних санкций
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетПошлины Китая

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Пекин выступает против незаконных односторонних санкций и намерен принять меры для защиты своих предприятий и граждан. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», — подчеркнул дипломат.

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который скончался 11 июля, продвигал законопроект о «сокрушительных санкциях» против России. В изначальной версии документа, предложенной в апреле 2025 года, упоминалось введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты. Китай является крупнейшим импортером российской нефти.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что существует большая вероятность подписания подготовленного в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкций против России. Он подчеркнул, что Грэм этого очень хотел.

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