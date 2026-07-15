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12:15, 15 июля 2026Спорт

Губерниев назвал одним словом футболистов сборной Франции

Журналист Губерниев назвал игру сборной Франции позором, а Мбаппе и Олисе — поленушками
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Marco Bello / Reuters

Журналист Дмитрий Губерниев назвал одним словом футболистов сборной Франции. Слова комментатора приведены в его Telegram-канале.

«Франция — позор! День взятия Бастилии впустую прошел! Лидеры нулевые! Мбаппе и Олисе — поленушки! Просто мертвые! Испанцы задавили контролем! Молодцы! Станут чемпионами мира! Прибавляют по ходу первенства! Ямаль расцветает! Как проявил себя Дидье Дешам? Стыд и срам!» — написал Губерниев.

Комментатор прогнозирует, что сборная Испании выиграет турнир. В финале «красная фурия» встретится с победителем полуфинала Англия — Аргентина.

Испанцы выиграли у сборной Франции в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:0. В их составе отличились Микель Ойарсабаль и Педро Порро.

Сборная Испании один раз в своей истории выигрывала чемпионат мира. В 2010 году команда в финале обыграла Нидерланды со счетом 1:0 в дополнительное время.

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