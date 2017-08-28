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Ураган «Харви» обойдется Техасу в 100 миллиардов долларов

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Убытки от обрушившегося на Техас урагана «Харви» могут достичь 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на подсчеты американских страховщиков.

Впервые эту цифру озвучил страховой аналитик банка Imperial Capital Дэвид Хэйвенс. По мнению эксперта компании Enki Research Чака Уотсона, убытки составят около 30 миллиардов долларов.

Если подсчеты Уотсона окажутся верны, то «Харви» по причиненному ущербу станет седьмым ураганом в списке тех, что обрушивались на территорию США. Если же прав окажется Хэйвенс, то нынешний разгул стихии станет вторым, уступая лишь урагану «Катрина», ущерб от которого, по разным подсчетам, составил от 120 до 160 миллиардов долларов.

Еще одна проблема — страховые выплаты. По подсчетам экспертов, страховки покрывают менее трети всего ущерба. Хозяева многих домов, попавших в зону затопления, вообще не имели страховых полисов.

Наибольшие разрушения причинили не штормовые порывы, а ливень и нагнанная ветром вода, которые парализовали работу многих предприятий и частично вывели из строя энергосистему штата.

Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, потом снизили до уровня тропического шторма. Погибли по меньшей мере 5 человек, более 10 пострадали.

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