Трамп посетит пострадавший от урагана Техас

Президент США Дональд Трамп 29 августа посетит штат Техас, пострадавший от урагана «Харви». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

«Президент отправится в Техас во вторник. Мы координируем логистику с должностными лицами штата и местными властями, и как только детали будут проработаны, мы сообщим вам», — говорится в сообщении пресс-секретаря администрации Сары Сандерс.

Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, потом снизили до уровня тропического шторма. Погибли по меньшей мере пять человек, более 10 пострадали.