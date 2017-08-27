Студию техасского телеканала затопило из-за урагана «Харви»

Студию американского телеканала KHOU 11 в городе Хьюстоне (штат Техас) затопило из-за урагана «Харви». Видео потопа выложила на своей странице в Twitter директор по новостям Салли Рамирез (Sally Ramirez).

Как сообщается на сайте канала, вода начала поступать в здание через центральную входную дверь около 9 утра. Вода залила студию, в которой вел прямой эфир ведущий Лен Кэннон (Len Cannon), сотрудникам пришлось эвакуироваться.

Вещание перенесли в другое помещение. Эфир продолжили из конференц-зала на втором этаже.

На телеканале уточнили, что вокруг офиса установлены конструкции для предотвращения потопа в здании, однако они не помогли. Как отмечается, в последний раз студию затапливало в 2001 году во время тропического шторма «Эллисон».

Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, но потом снизили до уровня тропического шторма. По данным The New York Times, от стихийного бедствия погибли как минимум пять человек, более 10 пострадали. Ранее сообщалось о трех жертвах.