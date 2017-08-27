Интернет и СМИ
 

Пес запасся кормом после урагана в Техасе и восхитил соцсети

Перейти в «Мою Ленту»

В сети приобрела вирусную популярность фотография пса с пакетом собачьей еды в зубах, который разгуливал по улицам техасского города Синтон после урагана «Харви». Ее выложила в Facebook местная жительница Тиле Докенс (Tiele Dockens).

За сутки пост набрал больше 10 тысяч лайков, а также 25,7 тысячи перепостов. «Владелец найден. Пес не бездомный, он просто вышел на улицу. Его зовут Отис», — написала Докенс.

Как отмечает газета Chouston Chronicle, питомец принадлежит внуку 65-летнего жителя Синтона Сальвадора Сеговии. По его словам, пятилетний мальчик покинул город из-за наводнения, а пес остался. Сеговия рассказал, что Отис убежал от хозяев вечером 25 августа, а на следующее утро пожилой мужчина заметил пропажу одного из пакетов с кормом, которые хранились на крыльце. Соседи сообщили ему, что видели питомца на улице с кульком в зубах.

Издание добавляет, что пса удалось найти и вернуть домой. Сеговия пояснил, что Отис — местная знаменитость, его хорошо знают в небольшом городке. Питомец помогал своему юному хозяину во время припадков астмы, к тому же мог принести из магазина гамбургер.

Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему ставили четвертую категорию опасности, но потом снизили до уровня тропического шторма. При стихийном бедствии погибли три человека.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Dog carrying bag of food after Hurricane Harvey becomes viral hero
В сети умилились хозяйственному псу с тележкой в супермаркете
Пес в Орегоне выкопал во дворе наркотики на 85 тысяч долларов
Последние новости
Дочь Ислама Каримова опубликовала рассказ о последних часах его жизни
Пес запасся кормом после урагана в Техасе и восхитил соцсети
Тиллерсон заявил о продолжении мирного давления на Северную Корею
Россиянин утонул в море в турецкой Аланье
Контрразведка Германии заявила о высокой активности российских спецслужб
Киевское «Динамо» отказалось ехать в Мариуполь на матч чемпионата Украины
Американский журналист привел доказательства транссексуальности Мишель Обамы
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0221 августа
Эмма Уотсон

Коллективное изнасилование

Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
05:34Сегодня

Боевики ИГ захотели обезглавить порнозвезду Мию Халифу

18:1824 августа

Найден работающий без подключения к сети сайт

17:2926 августа

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram

Интернет и СМИ00:0724 августа

Штурмовик-затейник

Оголтелый нацист дошутился до изгнания из интернета
17:3724 августа

Заглядевшегося на другую «неверного парня» превратили в мем на все случаи жизни

20:2026 августа

Интервью Кобзона помогло вычислить адрес дома Януковича в Подмосковье

20:0325 августа

В Facebook завелся опасный вирус

Интернет и СМИ10:1222 августа
Андрей Малахов

Есть два стула

Зачем СМИ паразитировали на уходе Андрея Малахова с Первого на второй
17:4525 августа

Журналистов взяли в плен во время съемки репортажа о черных риелторах

17:0225 августа

Безногий бездомный нашел способ собирать милостыню в криптовалюте

00:1024 августа

PornHub записал провокационное видеообращение к жениху и вызвал фурор на свадьбе

Россия
«Над кладбищем стоял смрад...»
Зачем россияне копаются в мусоре
Тесть «товарища Сухова»
Как первый Герой Советского Союза спасал «челюскинцев»
Юра АлексеевХоббит с Ярославки
Землянка с унитазом и свой YouTube-канал
«Илью Муромца» починили
Женщина умерла на борту вылетевшего из Домодедово лайнера
Волк из МВД рассказала о спасении жеребенка
Польский бизнесмен пропал в Москве
Все материалы
Мир
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Добро пожаловать на дно
Беженцы тонут в Средиземном море из-за европейских благотворителей
Контрразведка Германии заявила о высокой активности российских спецслужб
Пять альпинистов погибли в Австрии
Всюду Гитлер
Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
Все материалы
Бывший СССР
Здравствуй, девочка — секонд-хэнд
Какие странные инициативы выдвигают украинские политики
В сети выложили видео издевательств над бюстом Жукова в Одессе
Дочь Ислама Каримова опубликовала рассказ о последних часах его жизни
На оружейном складе в Азербайджане прогремел взрыв
Порошенко поздравил жителей Донецка с Днем города
Саакашвили заподозрил украинских «барыг» в сговоре с грузинскими властями
Додон подверг критике предложение вывести российские войска из Приднестровья
Все материалы
Финансы
Крепкий Орешкин
Почему российской статистике не верит даже министр
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины на одну ступень
Эстония захотела создать резервный фонд из криптовалюты
ЦБ сообщил о рекордном за пять лет росте инвестиций в России
Золото войны
Немцы экстренно возвращают богатства на родину
В Чехии понадеялись на сохранение транзита российского газа через Украину
ЦБ одобрил включение 500 миллионов долларов в капитал Промсвязьбанка
Все материалы
Бизнес
Купить президента
Чиновников соблазняют чемоданами денег, алмазами и танцовщицами
Тухлый номер
Россияне рискуют закупиться отравленными продуктами и умереть
На дорогах Великобритании появятся колонны беспилотных грузовиков
Продажи Maserati в России подскочили в девять раз
Главе Samsung дали пять лет за взятки подруге президента
Южнокорейцы заинтересовались сетью кинотеатров «Каро»
Депутат Единой России призвал ЦБ действовать в интересах государства
Все материалы
Силовые структуры
Помять и простить
Драки «раз на раз» пришли на смену дуэлям
Без наград, но в Штатах
Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Названы подозреваемые по делу о падении автобуса в море на Кубани
ВКС России помогли сирийской армии разгромить ИГ в долине Евфрата
В СК уточнили обстоятельства гибели чеченского депутата
Волкер рассказал о привезенном главой Пентагона в Киев военном оборудовании
Все материалы
Наука и техника
Вилкой в глаз
Что творят с японскими мафиози в тюрьме: обзор Yakuza Kiwami
В крови человека нашли неизвестные организмы
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
Орбиту МКС приподняли на полкилометра
Обнаружены гигантские объекты из темного вещества
Ураган «Харви» засняли из космоса
Все материалы
Спорт
Вынос тела
Флойд Мэйуэзер превратил поединок с Конором Макгрегором в избиение
Всю дурь выбил
Флойд Мэйуэзер нокаутировал Конора Макгрегора — самые яркие кадры боя века
Бой Мэйуэзера и Макгрегора прошел без аншлага
Киевское «Динамо» отказалось ехать в Мариуполь на матч чемпионата Украины
«Спартак» продлил серию без побед в чемпионате России по футболу
Российского борца обокрали в Париже после чемпионата мира
Макгрегор пил виски на пресс-конференции после поражения от Мэйуэзера
Все материалы
Культура
«Проиграешь — перестану любить»
Почему завышенные родительские требования грозят ребенку неврозом и суицидом
Типа крутые грабители
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Малыша на драйве» до «Тюльпанной лихорадки»
«Мизерные зарплаты и лабуда на сцене»
Что происходит с российскими театрами
Премьера «Маленьких трагедий» Серебренникова пройдет по плану
Умер создатель «Техасской резни бензопилой» Тоуб Хупер
Нью-йоркский музей секса обвинили в расизме
Хакеры обнародовали сюжет последнего эпизода «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Выпусти меня отсюда»
Почему люди не могут вырваться из лап насилия и безысходности
Гнойные бакланы и зад Тома Круза
Над чем всю неделю смеялся интернет
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Боевики ИГ захотели обезглавить порнозвезду Мию Халифу
Пес запасся кормом после урагана в Техасе и восхитил соцсети
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram
Интервью Кобзона помогло вычислить адрес дома Януковича в Подмосковье
Все материалы
Ценности
Шведки любят съем
Тайный архив рекламных фотографий Volvo
На кончике кисти
Связь восточного искусства, благовоний и эротики
Сутенер октагона
Конор Макгрегор уделывает всех не только на ринге
Электромобили Audi начнут ездить на солнечных батареях
На бой с Макгрегором Мэйуэзер наденет дизайнерские шорты
Уникальные часы JPJ покажут знатокам редкостей
M.A.C приготовил сюрприз для фанаток Ники Минаж
Все материалы
Путешествия
Woman reading, sandy beach, palm trees, Smathers Beach, Key West, The Keys, Florida, USA Лучше, чем Майами
Где спасаются от холодов богатые американцы
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Россиянин утонул в море в турецкой Аланье
170 застрявших в Турции клиентов туроператора Ted Travel вылетели в Москву
Сдвинувшийся телетрап повредил двигатель готового к вылету самолета в Австралии
Туристы нашли крысу в холодильнике турецкого отеля
Напугавшего медведя норвежского гида оштрафовали почти на полторы тысячи евро
Все материалы
Из жизни
«Латекс меня успокаивает»
О чем мечтают русские мужики-мазохисты
Pola festival, sangli, maharahstra, india, asia Накидались
На фестивале метания камней пострадали более 460 человек
Окно на дно
Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу
В Канаде во время авиашоу загорелся самолет
Американский журналист привел доказательства транссексуальности Мишель Обамы
Норвежец снял на видео ударившую рядом с ним молнию
В нью-йоркском автобусе сыграли свадьбу
Все материалы
Самые популярные подержанные внедорожники
Какие кроссоверы и внедорожники лучше всего продаются на вторичке
Конкуренты Mazda CX-9: кто и почем
8 кроссоверов, с которыми придется соперничать самой большой «Мазде»
Бешеный хомяк и рисующая свинья
Самые интересные автомобильные ролики августа
Гражданские машины, вдруг ставшие военными
Семь настоящих вояк на базе обычных грузовиков, пикапов и внедорожников
VW построил двухэтажный дом на колесах с раздвижной душевой
Реанимацию брошенного 25-летнего «Мерседеса» сняли на видео
Британец разогнался до 350 километров в час на заднем колесе мотоцикла
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы