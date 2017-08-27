Пес запасся кормом после урагана в Техасе и восхитил соцсети

В сети приобрела вирусную популярность фотография пса с пакетом собачьей еды в зубах, который разгуливал по улицам техасского города Синтон после урагана «Харви». Ее выложила в Facebook местная жительница Тиле Докенс (Tiele Dockens).

За сутки пост набрал больше 10 тысяч лайков, а также 25,7 тысячи перепостов. «Владелец найден. Пес не бездомный, он просто вышел на улицу. Его зовут Отис», — написала Докенс.

Как отмечает газета Chouston Chronicle, питомец принадлежит внуку 65-летнего жителя Синтона Сальвадора Сеговии. По его словам, пятилетний мальчик покинул город из-за наводнения, а пес остался. Сеговия рассказал, что Отис убежал от хозяев вечером 25 августа, а на следующее утро пожилой мужчина заметил пропажу одного из пакетов с кормом, которые хранились на крыльце. Соседи сообщили ему, что видели питомца на улице с кульком в зубах.

Издание добавляет, что пса удалось найти и вернуть домой. Сеговия пояснил, что Отис — местная знаменитость, его хорошо знают в небольшом городке. Питомец помогал своему юному хозяину во время припадков астмы, к тому же мог принести из магазина гамбургер.

Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему ставили четвертую категорию опасности, но потом снизили до уровня тропического шторма. При стихийном бедствии погибли три человека.