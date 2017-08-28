Ястреб спрятался от урагана «Харви» в такси и отказался улетать

Видео: William Bruso

В американском городе Хьюстон (штат Техас) напуганный ураганом «Харви» ястреб спрятался в такси. Об этом сообщает UPI.

Таксист Уильям Брюзо (William Bruso) отлучился в магазин, чтобы сделать запасы перед началом стихийного бедствия. Когда он вернулся, в машине сидела птица и отказывалась ее покидать.

Брюзо решил отвезти ястреба к себе домой. Там он дал ему воды и накормил сырыми куриными сердцами. Через день птицу забрали сотрудники Центра спасения диких животных.

Таксист опубликовал на YouTube 10 видео с гостившим у него ястребом. Самое популярное из них за два дня посмотрели 280 тысяч раз.

Видео: William Bruso

Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, потом снизили до уровня тропического шторма. Погибли по меньшей мере 5 человек, более 10 пострадали.

28 августа сообщалось, что президент США Дональд Трамп посетит места, пострадавшие от стихийного бедствия.