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00:15, 19 июля 2025Бывший СССР

Российские войска начали массированную атаку на Украину

RusVesna: ВС России начали массированную атаку на Украину
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украина подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил России (ВС РФ). В воздушном пространстве республики находится почти сотня российский дронов, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Уже около 80 ударных БПЛА [беспилотных летательных аппаратов] в воздушном пространстве Украины. Еще больше дронов ожидается ночью», — сказано в сообщении. Уточняется, что пуски производились с восьми направлений.

Кроме того, сообщается, что, по предварительным данным, Воздушно-космические силы России подняли в воздух ракетоносцы Ту-95МС.

Ранее российский истребитель сбил украинский беспилотник в Подмосковье.

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