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01:08, 19 июля 2025Мир

На Западе указали на переменчивое настроение Трампа

Spiegel: Европе не следует надеяться на помощь Трампа в вопросе Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Политикам в Европе удалось переманить президента США Дональда Трампа на свою сторону в вопросе Украины, однако им не стоит безоговорочно надеяться на помощь Вашингтона, учитывая переменчивое настроение американского лидера. Об этом пишет Der Spiegel.

«Тональность, которую можно услышать из Америки Трампа, может показаться новой, но какой-то совершенно новой стратегии не наблюдается», — говорится в материале. При этом авторы материала отмечают успехи европейских лидеров, которым удалось хоть как-то повлиять на мнение президента США.

Однако Der Spiegel подчеркивает, что полагаться на Трампа нельзя, так как он в любой момент может бросить своих партнеров, а в вопросах оказания военной помощи Украине он демонстрирует непостоянство.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Трамп стремится сократить контакты с украинским коллегой Владимиром Зеленским, и именно поэтому он переложил на Европу закупку оружия для Украины.

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