Депутат Рады заявил о желании Трампа сократить контакты с Зеленским

Депутат Рады Дубинский: Трамп стремится сократить контакты с Зеленским

Президент США Дональд Трамп хочет как можно меньше взаимодействовать с украинским коллегой Владимиром Зеленским, и это одна из причин, по которой он переложил на Европу закупку оружия для Украины. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Теперь эти контакты становятся техническими — Украина запрашивает у группы европейских стран то, что ей необходимо, а европейские страны формируют бюджет, и только тогда обращаются к США», — пояснил политик. Благодаря этому, уточнил Дубинский, США больше не являются прямой стороной текущего конфликта. Вашингтон стал лишь продавцом.

«Это открывает возможность более широкого диалога с РФ, в том числе, о номенклатуре поставок», — резюмировал депутат.

Ранее Дубинский заявил, что помощь НАТО не помешает России одержать победу над Украиной.