Дубинский: помощь НАТО не помешает России одержать победу над Украиной

Россия сохранит преимущество перед Украиной даже при условии оказания помощи Киеву со стороны НАТО, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал политика.

По его словам, ВС России «сформировали кулак бронетехники». Он добавил, что в этом случае Украине необходимо быстро принимать решения, однако происходит обратное. «То есть, передача принятия решений в Европу говорит не об ускорении принятия решений, а, наоборот, об их замедлении», — пояснил Дубинский.

Депутат считает, что даже номинальные заявления со стороны руководства стран Североатлантического альянса о готовности поддерживать Украину, закупая оружие у Соединенных Штатов, ничего не гарантируют для Киева. По его мнению, у НАТО не предусмотрен соответствующий бюджет для подобных закупок как у ЕС.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил полную поддержку американскому президенту Дональду Трампу в идее освободить налогоплательщиков страны от помощи Украине. По его словам, для Трампа, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, интересы его страны находятся в приоритете.