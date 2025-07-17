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21:52, 17 июля 2025Мир

В США призвали освободить американцев от помощи Украине

FND: Вэнс поддержал Трампа в том, чтобы освободить американцев от помощи Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказал полную поддержку американскому президенту Дональду Трампу в том, чтобы освободить налогоплательщиков страны от помощи Украине. Об этом заявил представитель чиновника, передает телеканал Fox News Digital (FND).

«Вэнс полностью поддерживает план президента Трампа по спасению американских налогоплательщиков от бесконечного финансирования конфликта на Украине», — сообщил собеседник телеканала.

По его словам, Вашингтон не хочет оплачивать поставки вооружения Киеву, поскольку для Трампа, в отличие от предшественника Джо Байдена, интересы своей страны в приоритете. Теперь необходимость оплачивать оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ложится на ее союзников в Европе.

В результате действия новой модели Трампа «Европа платит, оружие поступает, а сопротивление ослабевает», отмечает FND.

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