В США раскрыли требования Украины по оружию. Что Киев запросил у Вашингтона и для каких целей?

AP: США изучают список запрашиваемых Украиной вооружений

Администрация президента США Дональда Трампа в настоящий момент изучает переданный Украиной список требуемого для вооруженных сил страны (ВСУ) оружия. Список необходимых для Киева вооружений раскрыло Associated Press (AP) со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников.

В США заявили об отсутствии изменений в требованиях Киева

По словам источников агентства, Украина запросила для передачи членами НАТО следующие виды оружия:

ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot;

усовершенствованные ракеты AGR-20 APKWS II;

ракеты класса «земля-воздух» малой и средней дальности для ЗРК NASAMS;

ракеты ATACMS;

артиллерийские боеприпасы различного калибра, прежде всего 155 миллиметров.

По словам чиновников Белого дома, список требований Киева не изменился в сравнении с началом конфликта на Украине. Также в Вашингтоне признали необходимость определить приоритеты в передаче вооружений: по оценкам администрации Трампа, производство ракет для Patriot для замещающих поставок странам Европы займет до пяти лет. При этом замещение 155-миллиметровых снарядов может занять значительно меньшее время.

Истребители F-16 и ЗРК Patriot Вооруженных сил Украины, 4 августа 2024 года Фото: Efrem Lukatsky / AP

Киев передал аналогичный список требований Германии

6 июля Bild сообщила о передаче Украиной Германии секретного списка запрашиваемого вооружения на миллиарды евро. Представители Министерства обороны ФРГ и промышленности подтвердили наличие такого списка, однако официально немецкое военное ведомство отказалось комментировать факт требований Киева.

По данным издания, Киев распределил требования по оружию на три категории: противовоздушная оборона, защищенные транспортные средства и радиоэлектронная борьба. В число необходимых видов вооружений вошли:

четыре ЗРК IRIS-T;

1500 управляемых ракет для системы средней дальности IRIS-T SLM;

500 управляемых ракет для системы малой дальности IRIS-T SLS;

200 тысяч 40-миллиметровых зенитных снарядов;

1000 автомобилей с противоминной защитой и 200 гусеничных машин различных модификаций;

30 бронемашин для разминирования и 20-30 бронированных инженерных машин WiSENT;

200 бронеавтомобилей для перевозки спецназа.

По мнению Bild, Берлин в настоящий момент располагает финансовыми возможностями для реализации части пожеланий Украины. Журналисты отметили увеличение расходов на военную помощь Киеву с 7,1 миллиарда евро в 2024 году до 8,3 миллиарда в 2025-м.

Сделка по передаче оружия Киеву странами НАТО

16 июля Дональд Трамп рассказал о фактическом начале поставок ЗРК Patriot для Украины. По его словам, комплексы сначала будут поставлены Берлином, а затем Германия приобретет замену.

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Как подчеркивает CNN, в рамках сделки НАТО сама не поставляет оружие на Украину, а выступает в роли координационного центра по поставкам из отдельных стран. Механизм может включать в себя передачу европейскими странами уже закупленного у США оружия и его замену новым вооружением.

Однако Reuters отметило замешательство некоторых европейских стран из-за плана Трампа по вооружению Киева. Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте об участии Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии, Нидерландов и Канады в сделке стало неожиданным для ряда европейских дипломатов.

Для каких целей Киев запросил оружие?

16 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал от нового правительства успехов в производстве украинского оружия и переговорах по западному вооружению в течение шести месяцев. Он объяснил заявление намерениями «перенести войну на территорию России».

В июне политик также предрек Украине большие потери без помощи США и указывал на необходимость поставок Patriot для противодействия массированным атакам Вооруженных сил России.

Военнослужащий ВСУ подготавливает снаряды для гаубицы M777, Харьковская область, 1 августа 2022 года Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

По мнению Telegram-канала «Военная хроника», у Киева и Вашингтона есть три сценария поставок систем противовоздушной обороны:

Минимальный: 2-4 пусковые установки (1 батарея).

2-4 пусковые установки (1 батарея). Умеренный: 4 батареи (16-20 пусковых установок). Данный сценарий является наиболее вероятной трактовкой слов Трампа о поставке 17 Patriot.

4 батареи (16-20 пусковых установок). Данный сценарий является наиболее вероятной трактовкой слов Трампа о поставке 17 Patriot. Максимальный: 17 батарей (68-136 пусковых установок). Как отмечается, реализация поставок такого объема требует передачи ЗРК не только европейскими странами, но и самими США с военных баз в различных регионах мира.

В передаче Киеву 17 батарей Patriot в полном комплекте с радиолокационными станциями, пусковыми установками и необходимым количеством ракет к ним усомнился и украинский военный аналитик Алексей Гетьман. Он также отметил неэффективность использования американских ЗРК в борьбе с российскими беспилотниками «Герань».