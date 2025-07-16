Трамп рассказал о начале поставок Patriot для Украины

Трамп заявил, что начались поставки ЗРК Patriot для Украины по сделке с НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что первые поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины уже начались. Его слова приводит ТАСС.

Трамп рассказал, что ЗРК Patriot Украине поставляют из Германии, «а затем заменяются Германией». «И во всех случаях США получают платежи в полном объеме», — отметил он во время разговора с журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Ранее Трамп обещал отправить Украине системы Patriot. «Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются», — заверил он. Американский лидер добавил, что Вашингтон отправит Киеву «различные единицы» вооружений, за которые украинская сторона полностью заплатит.