Трамп пообещал отправить Украине комплексы Patriot

Трамп: США передадут Украине дополнительные комплексы Patriot

США передадут Украине системы зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, его цитирует РИА Новости.

«Мы отправим им Patriot, в которых они так отчаянно нуждаются», — сказал он. Сколько именно систем будет передано Украине, глава государства не уточнил.

Он сообщил, что Вашингтон отправит Киеву «различные единицы» вооружений, за которые украинская сторона полностью заплатит.

До этого Трамп пообещал рассмотреть обращение Украины о передаче комплексов Patriot. Однако, по его словам, это потребует отдельного обсуждения из-за их высокой стоимости.